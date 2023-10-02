«الري»: تأهيل 7 آلاف كيلو متر من الترع بـ25 مليار جنيه في جميع المحافظات

قال المهندس محمد غانم، المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري، إن المشروع القومي لتبطين الترع من أكبر المشروعات المنفذة في مجال تطوير المنظومة المائية، إذ جرى خلال السنوات الماضية تأهيل أكثر من 7200 كيلو متر من الترع بتكلفة تصل إلى 25 مليار جنيه، ويجرى العمل على 3100 كيلو أخرى بتكلفة 10 ملايين جنيه.

توصيل المياه بكفاءة وعدالة

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي ومنة الشرقاوي، أن تأهيل الترع يساعد على توصيل المياه بكفاءة وعدالة لجميع المنتفعين.

استعادة القطاع المائي

وأوضح أن تأهيل الترع له دور كبير جدًا في استعادة القطاع المائي وحل المشكلة وتوفير المياه بعدالة لكل مزارع، مشيرا إلى أنه يجرى العمل فى جميع المحافظات، كما أن الأولوية تكون بمدى احتياج الترع للتأهيل، إذ جرى البدء بالترع التي تحتاج إلى التأهيل في البداية والأكثر تضررًا.