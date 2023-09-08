محافظ أسيوط يتابع أعمال تطهير الترع والمصارف لوصول المياه إلى الأراضي الزراعية

تابع اللواء عصام سعد محافظ أسيوط جهود الإدارة العامة لري أسيوط والوحدات المحلية للمراكز والمدن لأعمل تطهير ونزع الحشائش ورفع وإزالة المخلفات الناتجة عن أعمال التطهير من الترع والمصارف بنطاق المحافظة، لدفع عجلة العمل وضمان وصول المياه إلى نهايات الترع الأخذة منها، وتحقيق أقصى استفادة من مياه الري حفاظاً على الرقعة الزراعية وتقديم أفضل الخدمات للمزارعين.

التصدي للتعديات على المجاري المائية

وأكد المحافظ ضرورة التصدي لكافة أشكال التعديات على المجاري المائية، بالتنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة، وإزالة كل المخلفات والقمامة والحشائش وورد النيل الذي يمتص كميات كبيرة من المياه ويعوق حركتها ويجعلها لا تصل إلى نهاية الترع والمصارف، لافتًا إلى أهمية بذل أقصى الجهود لتوعية المواطنين بمختلف مراكز وقرى المحافظة بالحفاظ على سلامة الترع والمصارف.

الحفاظ على المياه

وناشد اللواء عصام سعد المواطنين بعدم إلقاء المخلفات والقمامة في الترع والمصارف والمجاري المائية حفاظاً عليها من التلوث ولضمان وصول المياه لنهايتها، مشيرًا إلى اهتمام الجهاز التنفيذي للمحافظة بكافة أشكال الحفاظ على المياه وترشيدها وإجراء عمليات التطهير ورفع المخلفات والقمامة، منها والقضاء على ضعف المياه بنهايات الترع وتسهيل عمليات الري.

نزع الحشائش من المصارف والترع

من جانبه أوضح المهندس عمر سيف النصر مدير عام الإدارة العامة للري بأسيوط، أنه تم القيام بحملة لتطهير الترع والمصارف ونزع الحشائش ضمانًا لوصول المياه لنهايات الترع، بينها تنفيذ أعمال نظافة حجز أسيوط على ترعة نجع حمادي الغربية بنطاق هندسة ري أسيوط وتطهير فرع المعابدة البحري وفرع الشيخ سعيد بهندسة ري أبنوب، فضلا عن إزالة الحشائش والمخلفات من أمام كوبري الحاجر بهندسة ري أسيوط وحجز صدفا بنطاق هندسة ري صدفا ونزع الحشائش لترعة الوليدية ونظافة حجز بني مجد بنطاق هندسة ري منفلوط، بالإضافة إلى إزالة الحشائش لفرع خارفة الشرقية وفرع زعبرة بنطاق هندسة ري غرب ديروط.

نقل المخلفات للمقالب المخصصة للقمامة

وأشار مدير عام ري أسيوط إلى أن أعمال التطهير تتم باستخدام 2 حفار ذو أذرع طويلة وحفار على صندل وذلك لضمان وصول المياه إلى نهاية الترعة والترع الأخذة منها ولتستفيد منها كافة الأراضي الزراعية، لافتًا إلى أنه يتم التخلص الآمن من نواتج التطهير والتكريك والقمامة والمخلفات على جانبي الترع والمصارف باستخدام حفارات ولوادر وسيارات ومعدات والوحدات المحلية بنطاق أعمال التطهير لنقل المخلفات الناتجة عن الأعمال التطهير إلى المقالب المخصصة لذلك أولاً بأول.