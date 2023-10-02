سعر الدينار الكويتي اليوم الاثنين 2-10-2023 في البنوك.. يشهد استقرارا

شهد سعر الدينار الكويتي اليوم في البنوك المصرية، استقرارًا مع بداية التعاملات، ليبلغ متوسط سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري 99.67 جنيه للشراء، و100.13 جنيه للبيع.

وتستعرض السطور التالية أسعار الدينار الكويتي، وفقًا للأسعار المعلنة في البنوك المصرية، كما يلي.

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك المركزي

سجل سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري 99.75 جنيه للشراء، 100.20 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك مصر

فيما سجل سعر الدينار الكويتي اليوم الاثنين في بنك مصر 99.51 جنيه للشراء، 99.82 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

وبلغ سعر الدينار الكويتي اليوم في بداية التعاملات في البنك الأهلي 98.9 جنيه للشراء، و99.80 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي في بنك القاهرة

سعر الدينار الكويتي اليوم في بداية التعاملات في بنك القاهرة 100.24 جنيه للبيع، و100.04 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي في بنك أبوظبي الإسلامي

وبلغ سعر الدينار الكويتي اليوم في بداية التعاملات في بنك أبوظبي الإسلامي 98.09 جنيه للشراء، و100.14 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي CIB

سجل سعر الدينار الكويتي اليوم في بداية التعاملات اليوم الاثنين، في البنك التجاري الدولي 97.30 جنيه للشراء، و100.14 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية

سعر الدينار الكويتي اليوم في بداية التعاملات في بنك الإسكندرية 96.60 جنيه للشراء، و100.146 جنيه للبيع.