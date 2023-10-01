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سعر الدينار الكويتي في البنوك اليوم الأحد 1-10-2023

كتب:

وليد عبد السلام
12:08 م | الأحد 01 أكتوبر 2023
الدينار الكويتي

الدينار الكويتي

استقر سعر الدينار الكويتي اليوم في البنوك المصرية، مع بداية تعاملات اليوم الأحد 1-10-2023، ليبلغ متوسط سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري 99.67 جنيه للشراء، 100.13 جنيه للبيع، وتستعرض السطور التالية أسعار الدينار الكويتي، وفقًا للأسعار المعلنة في البنوك المصرية، كما يلي.

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك المركزي

سجل سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري 99.67 جنيه للشراء، 100.13 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك مصر

فيما سجل سعر الدينار الكويتي اليوم الأحد في بنك مصر 99.51 جنيه للشراء، 99.82 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

بلغ سعر الدينار الكويتي اليوم في بداية التعاملات في البنك الأهلي 99.9 جنيه للشراء، و98.88 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي في بنك القاهرة

سعر الدينار الكويتي اليوم في بداية التعاملات في بنك القاهرة 100.24 جنيه للبيع، و100.04 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي في بنك أبوظبي الإسلامي

بلغ سعر الدينار الكويتي اليوم في بداية التعاملات في بنك أبوظبي الإسلامي 98.09 جنيه للشراء، و100.14 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي CIB

سجل سعر الدينار الكويتي اليوم في بداية التعاملات اليوم الأحد، في البنك التجاري الدولي 97.30 جنيه للشراء، و100.14 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية

سعر الدينار الكويتي اليوم في بداية التعاملات في بنك الإسكندرية 96.60 جنيه للشراء، و100.146 جنيه للبيع.

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