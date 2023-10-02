«التعليم»: نستهدف زيادة نسبة الملتحقين بالتعليم الفني من المتفوقين إلى 20%

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنه على مدار السنوات الـ10 الماضية أولت الدولة اهتماما خاصا لتعليم ذوي الهمم وإدماجهم بالعملية التعليمية، إذ جرى إصدار قانون حقوق الأشخاص ذوي الهمم رقم 10 لسنة 2018.

وأضافت وزارة التربية والتعليم في تقرير صادر لها أن المادة 12 نصت على أنه يجب ألا تقل نسبة ذوي الإعاقة عن 5% من المقبولين في المؤسسات التعليمية الحكومية وغير الحكومية.

وأشارت إلى انتهاج الدولة رؤية استراتيجية شاملة ومتكاملة، لتحقيق ذلـك وفـق أحدث النظم والبرامج العالمية المتعارف عليها، وتهدف الاستراتيجية حتى عـام 2030 إلى زيادة نسبة الملتحقين بالتعليم الفني من المتفوقين في الإعدادية الحاصلين على مجموع أعلى من 85% إلى 20% بحلول 2030.

زيـادة نسبة خريجي التعليم الفني

وتضمنت الاستراتيجية أيضا زيـادة نسبة خريجي التعليم الفني الذين يعملون في مجال تخصصاتهم إلى 80% في عام 2030، وزيادة نسبة مؤسسات التعليم الفني والمهني القائمة على الشراكة المجتمعية إلى 20% في عام 2030.