تفعيل خدمة سداد المصروفات الدراسية.. اعرف المطلوب من كل مرحلة

أعلن عدد من المدارس الحكومية عبر صفحتها الرسمية على منصّات التواصل الاجتماعي، تفعيل خدمة سداد المصروفات الدراسية للعام الدراسي 2023-2024 لجميع المراحل والصفوف، اليوم، بالرقم القومي للطالب، في جميع جهات التحصيل المتعاقد معها.

المصروفات الدراسية

وذكرت المدارس، أنّ سداد المصروفات الدراسية يكون في حساب صندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية من خلال منافذ التحصيل الإلكتروني المتعاقد معها، ومكاتب البريد في جميع أنحاء الجمهورية، بموجب الرقم القومي للطالب، وعلى إدارة المراجعة الداخلية والحوكمة متابعة أعمال السداد، والتوريد لصندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية.

وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مصروفات كل مرحلة دراسية، وكذا مواعيد الأقساط المطلوب سدادها.

مصروفات المدارس الحكومية 2023-2024

- 312.60 جنيه للصفوف من رياض الأطفال والمرحلة الابتدائية.

- 212.60 جنيه للمرحلة الإعدادية.

- 527.60 جنيه للصف الأول الثانوي العام.

- 512.60 جنيه من الصف الثاني الثانوي حتى الثالث الثانوي العام.

- 227.60 جنيه للصف الأول الثانوي الفني بكل أنواعه وأنظمته «3-5» سنوات.

- 212.60 جنيه لباقي صفوف التعليم الثانوي الفني بكل أنواعه وأنظمته «3-5» سنوات.

- القسط الأول للمصروفات الدراسية في أكتوبر 2023.

- القسط الثاني للمصروفات الدراسية في يناير 2024.

- القسط الثالث للمصروفات الدراسية في مارس 2024.