«التنمية المحلية»: 371.7 مليون جنيه مبيعات «سند الخير» في قرى حياة كريمة

تلقى اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، تقريراً عن جهود مبادرة «سند الخير»، والتى أطلقتها الوزارة في 31 مارس 2022 حتى نهاية الأسبوع الماضى، واستمرت على مدار 75 أسبوعاً، بهدف توفير السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك في الأحياء الشعبية والقرى بـ16 محافظة كمرحلة أولى، وذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية في إطلاق المبادرات المختلفة لتوفير السلع الغذائية للمواطنين بأقل من مثيلاتها في الأسواق بالمعارض الثابتة والمتحركة، والتي تدعم محدودى الدخل والأسر متوسطة الدخل.

مبيعات مبادرة «سند الخير»

وأكد اللواء هشام آمنة، أن حجم مبيعات مبادرة «سند الخير» منذ انطلاقها حتى الآن وصل إلى حوالي 371.7 مليون جنيه، مشيراً إلى أن المبادرة شهدت إقبالاً كبيراً من المواطنين على شراء السلع خلال أسبوعها الـ75، حيث بلغ حجم المبيعات فيه ما يقرب من 4 ملايين جنيه، وذلك في محافظات (المنيا – أسيوط – سوهاج – قنا – الأقصر – أسوان- كفر الشيخ– الدقهلية - الإسماعيلية - السويس - البحيرة - القاهرة - الجيزة - جنوب سيناء - الفيوم - بنى سويف – الغربية - شمال سيناء).

100 سيارة في المحافظات

وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن مبادرة «سند الخير» طافت خلال أسبوعها الـ75 مختلف القرى والأحياء في 16 المحافظات بـ100 سيارة موزعة لتغطي أكبر قدر من المناطق الشعبية والأكثر احتياجا، لافتا إلى أن عدد السيارات فى كل من محافظات القاهرة وبنى سويف والمنوفية وصل إلى 30 سيارات، بواقع 10 سيارات فى كل محافظة على حدة، و8 سيارات فى كل من محافظات الجيزة والقليوبية والدقهلية والإسماعيلية، و7 سيارات في كل من محافظتي الغربية وكفر الشيخ، و5 سيارات في أسيوط والبحيرة، و4 سيارات في قنا والمنيا، و3 سيارات بمحافظة جنوب سيناء، وسيارتين بمحافظة أسوان، وسيارة واحدة بمحافظة الأقصر، لافتاً إلى أن المبادرة تسهم أيضاً فى توفير فرص عمل للشباب حيث يعمل على كل سيارة 3 من الشباب.

وأوضح «آمنة»، أن مبادرة «سند الخير» تهدف إلى توفير مستلزمات الأسرة من السلع الغذائية بأسعار مخفضة عن الأسعار الموجودة بالأسواق، بنسبة تصل من 20% لـ25%، في سيارتها المتنقلة التي تنتشر بالمناطق الشعبية والقرى الأكثر احتياجاً، مشيراً إلى تركيز المبادرة على توفير أعداد وكميات كافية من اللحوم الطازجة والدواجن المجمدة لبيعها للمواطنين في المحافظات بأسعار مخفضة عن مثيلتها بالأسواق، والتي بلغ حجم مبيعاتها في الأسبوع الماضى 209.3 مليون جنيه.

ووجه اللواء هشام آمنة المشرفين على توزيع سيارات المبادرة بتركيز تواجدها في قرى حياة كريمة والمناطق الأكثر احتياجا والأحياء الشعبية، خاصة مع نجاح المبادرة في تلبية احتياجات المواطنين الغذائية بأسعار مناسبة في مواسم رمضان والأعياد ومع بدء العام الدراسى الجديد.

ولفت «آمنة» إلى أنه يتابع أولا بأول نتائج مبادرة «سند الخير» من خلال عرض تقرير أسبوعي من فريق عمل المبادرة عن السلع المتوفرة على أرض الواقع، والإجراءات التى تم اتخاذها لمواجهة أي نقص للسلع الأساسية على مستوى المراكز والمدن فى كل محافظة، وذلك لسرعة توفيرها وضخ كميات إضافية منها بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية واتحادات الغرف التجارية، إضافة إلي إعادة توزيع سياراتها جغرافيا بنطاق كل محافظة، بما يلبي احتياجات المواطنين في المناطق الفقيرة والمناطق الأولى بالرعاية ذات الكثافة السكانية العالية.