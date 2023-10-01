4 إرشادات من محافظة القاهرة للمواطنين لتجنب تقلبات الطقس

ناشد حي المعادي بمحافظة القاهرة المواطنين بضرورة اتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة ظروف الطقس غير المستقرة، وذلك باتباع عدد من الإجراءات ومنها ما يلي..

- عدم ركن السيارات أسفل الأشجار.

- الابتعاد عن أعمدة الكهرباء أثناء سقوط الأمطار.

- إزاحة أصص الزهور المعلقة بالبلكونات أو الموضوعة فوق الأسوار.

- تجنب السير أثناء العواصف.

توقعات الأرصاد

تشير توقعات الأرصاد الجوية إلى سقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والصحراء الغربية ومدن القناة، ومن المحتمل أن تمتد إلى مناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد وأقصى جنوب البلاد على فترات متقطعة.

الاستجابة لشكوى المواطنين

من ناحية أخرى، استجاب حى المعادى للشكوى الواردة عبر البوابة الإلكترونية لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة لتلبية شكاوى المواطنين، ووجَّه اللواء طارق بحيرى، رئيس حي المعادي، اليوم، إدارة الإنارة لرفع وإزالة أسباب الشكوى، حيث تضمنت الشكوى طلب المواطن إصلاح أعمدة الإنارة العاطلة بشارع 75 خاصة على شارع 13 و14 مكرر المعادى، وعلى الفور تم الإصلاح وإنارة الأعمدة تلبية لشكوى المواطن.