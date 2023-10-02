هل الخميس المقبل إجازة رسمية؟.. «الوزراء» يوضح

أوضح مجلس الوزاء حقيقة هل الخميس المقبل إجازة رسمية؟ وذلك في منشور رسمي، حيث تبكير موعد إجازة 6 أكتوبر لمدة 24 ساعة؛ لتصبح يوم الخميس 5 أكتوبر، وبذلك يحصل الموظفون على إجازة الخميس والجمعة والسبت.

هل الخميس المقبل إجازة رسمية؟

وأوضح وزير العمل، اليوم، حقيقة هل الخميس المقبل إجازة رسمية؟، مؤكدة أنها إجازة بأجر كامل لجميع العاملين بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ50، لانتصارات أكتوبر المجيدة.

جاء القرار بناء على القرار السابق الصادر من رئيس مجلس الوزراء، والمتضمن أن الخميس إجازة مدفوعة الاجر، بدلاً من يوم الجمعة الموافق 6 أكتوبر عام 2023، في إطار حرص الدولة على توحيد مواعيد الإجازات الرسمية لجميع العاملين، وفي كل قطاعات الدولة المتنوعة، وهي إجازة بأجر كامل للعاملين المخاطبين بالقانون 12 لسنة 2003.

انتهاء الإجازات في عام 2023

يذكر أنّ إجازة 6 أكتوبر التي تحل الخميس الموافق 4، ستكون وفقا لأجندة مجلس الوزراء، آخر الإجازات الرسمية في عام 2023، حيث لن يكون هناك أي إجازات جديدة، إلا مع بداية العام المقبل 2024.