متى موعد إجازة 6 أكتوبر للمدارس والجامعات؟.. «الحكومة» تجيب    

يحتفل المصريون في السادس من أكتوبر من كل عام، بذكرى نصر أكتوبر العظيم، وتحتفل مصر بالذكرى الخمسين لنصر أكتوبر، والذى يوافق الجمعة المقبل، وتمنح الحكومة المصرية المواطنين إجازة رسمية، بمناسبة ذكرى النصر، ويريد الكثيرين معرفة موعد إجازة 6 أكتوبر للمدارس والجامعات، وخاصة أنها جاءت متزامنة مع الإجازة الأسبوعية يوم الجمعة.

وحول موعد إجازة 6 أكتوبر للمدارس والجامعات، قررت رئاسة مجلس الوزراء، منح جميع العاملين بالدولة في القطاعين العام والخاص، إجازة رسمية مدفوعة الأجر يوم الخميس المقبل، الموافق الخامس من شهر أكتوبر الجاري، بدلا من السادس من أكتوبر والذى يوافق يوم الجمعة.

موعد إجازة 6 أكتوبر للمدارس والجامعات

وبقرار مجلس الوزراء بمنح الخميس إجازة بمناسبة ذكرى نصر أكتوبر، تصبح الأجازة الأسبوعية 3 أيام، بعد ضمها مع يوم السبت 7 أكتوبر للجهات.

وبحصول العاملين في الدولة على إجازة السادس من أكتوبر، تنتهى الأجازات الرسمية خلال عام 2023، والتى كان آخرها قبل 6 أكتوبر، ذكر المولد النبوي الشريف، والذى وافق السابع والعشرون من سبتمبر الماضي.

الإجازات الرسمية في الدولة

فيما تبدأ الأجازات الرسمية للعاملين فى الدولة من جديد، فى شهر يناير القادم مع بدء عام 2024.