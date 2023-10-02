إنجازات 10 سنوات.. مبادرات مجانية لبناء القدرات الرقمية للشباب المصري

شهدت السنوات العشر الماضية اهتمام القيادة السياسية برأس المال البشرى، إذ قررت الدولة المصرية ممثلة في وزارة الاتصالات مضاعفة أعداد وميزانية التدريب التقني عدة مرات لتصل إلى مستهدف تدريب 250 ألف شاب باستثمارات 1.3 مليار جنيه خلال العام المالي 2022-2023.

وبحسب ما أعلنته وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، فإنَّ الوزارة تتولى حاليًا تنفيذ استراتيجية التدريب بالتعاون مع كبرى الشركات التكنولوجية العالمية وفقًا لمنهجية هرمية تبدأ بتدريب أولي لقاعدة عريضة من الشباب لمساعدتهم في الالتحاق بالعمل بشكل أسرع، وتتدرج في القيمة والتخصص والتعمق وصولًا إلى البرامج التي تهدف إلى تأهيل الشباب في وظائف قائمة على التكنولوجيا، وتتدرج حتى نصل إلى أعداد أقل ولكن تتلقى تعليمًا مكثفًا ومتعمقًا لتخريج كوادر في مختلف تخصصات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الحديثة.

مبادرة بُناة مصر الرقمية وهي منحة مجانية

وتابعت بيانات وزارة الاتصالات، لأنه تم تخريج دفعتين من مبادرة بُناة مصر الرقمية وهي منحة مجانية تهدف إلى منح درجة الماجستير المهني في إحدى التخصصات التالية: «علوم البيانات والذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني، وعلوم الروبوتات والأتمتة، والفنون الرقمية، والتكنولوجيا المالية»، وذلك بالتعاون مع كبرى الجامعات العالمية، كما يتمّ التعاون مع الشركات المحلية والعالمية العاملة في مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لإكساب طلاب المبادرة الخبرة العملية، كذلك التعاون مع كبرى الشركات والمؤسسات لتنمية المهارات القيادية والشخصية، وتطوير المهارات اللغوية لطلاب المبادرة.

مبادرة أشبال مصر الرقمية منحة مجانية لصقل مهارات الطلاب المتفوقين

وتابعت وزارة الاتصالات أنَّه تمّ إطلاق مبادرة أشبال مصر الرقمية كمنحة مجانية تستهدف صقل مهارات تكنولوجيا المعلومات للطلاب المتفوقين بداية من أولى إعدادي إلى ثانية ثانوي بكافة المدارس المصرية على مستوى الجمهورية في مجالات مختلفة مثل: الفنون الرقمية، وتطوير البرمجيات، وتأمين الشبكات والمعلومات، والذكاء الاصطناعي والروبوتات، بالإضافة إلى تنفيذ أنشطة لتنمية المهارات الشخصية والقيادية، حيث يتم تنفيذ البرنامج لحوالي 8 آلاف و400 طالب كما تمّ البدء في تنفيذ برنامج مبسط من مبادرة أشبال مصر الرقمية يضم 3 آلاف و937 طالبًا.

إطلاق المنصة الرقمية للتعلم الإلكتروني «مهارة تك»

وأكّدت وزارة الاتصالات أنَّه تمّ إطلاق المنصة الرقمية لمعهد تكنولوجيا المعلومات للتعلم الإلكتروني «مهارة تك» وبلغ إجمالي المتدربين عبر المنصة نحو 435 ألف متدرب، إلى جانب إنشاء مدارس «WE» للتكنولوجيا التطبيقية والتي تمّ إطلاقها بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وذلك في محافظات القاهرة، والجيزة، والإسكندرية، والدقهلية، والسويس، والمنيا، والوادي الجديد، وتعد هي أول مدارس ذكية متخصصة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتهدف إلى إعداد جيل من العمالة الفنية القادر على المنافسة في سوق العمل.

إنشاء المركز المصري الأفريقي للتدريب

وتابعت وزارة الاتصالات أنَّه تمّ إنشاء المركز المصري الأفريقي للتدريب في مجال تنظيم الاتصالات التابع للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بالقرية الذكية، وهو أول مركز تدريب متخصص في تنظيم الاتصالات في أفريقيا.