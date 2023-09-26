تنسيق كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة بجامعة مصر الدولية.. اعرف البرامج

يهتم طلاب الثانوية العامة والدبلومات الفنية، بمعرفة نتيجة تنسيق كلية التكنولوجيا الصناعة والطاقة بجامعة مصر الدولية، بسبب ما تتميز به الكلية من عدم اشتراط أداء اختبارات قدرات للاتحاق بها، لذا حدد موقع التنسيق الإلكتروني، الحد الأدنى لتنسيق الكلية التي يبحث عنها مئات الطلاب وأولياء أمورهم.

كلية التكنولوجيا الصناعة والطاقة بجامعة مصر الدولية

وتستعرض «الوطن»، خلال السطور التالية، كل ما يبحث عنه الطلاب من تفاصيل تنسيق كلية التكنولوجيا الصناعة والطاقة بجامعة مصر الدولية التكنولوجية.

تنسيق كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة، وفق موقع التنسيق، هو 282.5 درجة لطلاب الشعبة العلمية، أما المصروفات الدراسية للعام الدراسي الجديد فتبلغ 15 ألف جنيه للفرقة الأولى، و15 ألف جنيه للفرقة الثانية، و20 ألف جنيه للفرقة الثالثة، و20 ألف جنيه للفرقة الرابعة.

وأكدت الجامعة في تقرير لها، أنه يمكن الالتحاق بكلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة من طلاب الثانوية العامة شعبة علمي رياضة وطلاب الدبلومات الفنية والمعاهد الفنية، موضحة أن مدة الدراسة 4 أعوام، وبعد أول عامين يحصل الطالب على دبلوم مهني فوق المتوسط في التخحصص، وبعد انتهاء الأربعة أعوام، يحصل على الطالب على بكالرويوس مهني في التخصص.

برامج كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة

- برنامج تكنولوجيا الميكاترونكس

- برنامج تكنولوجيا الأوتوتروكس

- برنامج الطاقة الجديدة والمتجددة

- برنامج تكنولوجيا المعلومات والاتصالات

- برنامج تكنولوجيا إنتاج ومعالجة ونقل البترول