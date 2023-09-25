تنسيق كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة 2023.. لخريجي دبلوم صناعي 5 سنوات

أعلن مكتب التنسيق، خلال الساعات الماضية تنسيق كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة 2023 من دبلوم صناعي نظام 5 سنوات في جميع المحافظات، والتي تقبل من مجموع يبدأ من 76.17% كحد أدنى للقبول، وتختلف درجة القبول بها من محافظة إلى أخرى، إذ جاء أقلها في محافظة الفيوم وأعلاها 91% بمحافظة القاهرة.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن» كل ما تريد معرفته عن تنسيق كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة 2023 من دبلوم صناعي نظام 5 سنوات في جميع المحافظات.

تنسيق كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة 2023

وبحسب تنسيق الدبلومات الفنية 2023، فإنّ تنسيق وأماكن كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة 2023 من دبلوم صناعي نظام 5 سنوات جاء كالتالي:

-كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية.. 91%.

- الكلية المصرية الكورية لتكنولوجيا الصناعة و الطاقة ج بنى سويف التكنولوجية.. 89.30%.

- كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة ج الدلتا التكنولوجية.. 87.61%.

- كلية تكنولوجيا الصناعة و الطاقة بالقاهرة جامعة مصر الدولية التكنولوجية.. 87.5%.

- كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة برج العرب التكنولوجية.. 85.20%.

- كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة 6 أكتوبر التكنولوجية.. 84.90%.

- كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة سمنود التكنولوجية.. 82.90%.

- كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة شرق بورسعيد التكنولوجية.. 80.67%

- كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة ج أسيوط التكنولوجية.. 79.28%.

- كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة طيبة التكنولوجية.. 76.28%.

- كلية تكنولوجيا الصناعة و الطاقة بالفيوم - دمو جامعة مصر الدولية التكنولوجية.. 76.17%.

هل الجامعة التكنولوجية خاصة أم حكومية؟

وجامعة أكتوبر التكنولوجية هي أحد الجامعات الحكومية المصرية، وإحدى الجامعات التكنولوجية التي أُنشأت طبقًا للقانون رقم 79 لعام 2019، لإنشاء جامعات تكنولوجية في مصر، لتتبع أسلوب تعليم وتدريب الطلاب في العديد من التخصصات التي يحتاجها سوق العمل.

ماذا يعمل خريج كلية الصناعة والطاقة؟

وتتوافر العديد من فرص العمل لخريج كلية الصناعة والطاقة أبرزها في مجالات تصنيع الأطراف الصناعية، ومجالات البترول والغاز، والقطاع الكهربائي، ومحطات وشبكات ومزارع توليد الطاقة المتجددة، وتصنيع الأجهزة الهيدروليكية، والأدوات المعدنية والخشبية، والطباعة والنشر، وتصميم المعدات، والمناجم والمحاجر، والتصميمات الهندسية، وغيرها.

ما هي أقسام كلية التكنولوجيا والطاقة؟

وتضم أقسام كلية التكنولوجيا والطاقة 3 تخصصات رسمية وهي:

- تكنولوجيا الطاقة الجديدة والمتجددة.

- تكنولوجيا الأوتوترونكس.

- تكنولوجيا المعلومات.