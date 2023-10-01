الرئيس السيسي يشاهد فيلما تسجيليا عن إنجازات وزارة الاتصالات

شاهد الرئيس عبد الفتاح السيسي فيلما تسجيليا عن إنجازات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال الـ10 سنوات الماضية، وذلك خلال مؤتمر «حكاية وطن.. بين الرؤية والإنجاز»، المقام حاليا في فندق بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وجاء في الفيلم: «الإحصائيات الاخيرة تقول إن أمام كل 10 ميجا زيادة في سرعة الإنترنت يقابلها 1% زيادة في الناتج المحلي القومي، لذلك أصبحت سرعة الإنترنت وجودة البنية التحتية للاتصالات من أهم العوامل لجذب الاستثمارات لأي دولة، واللي حصل لمصر في سنين قليلة استطاعت مصر أنها تتحرك من متوسط سرعة 5.3 ميجا بايت في الثانية لسرعة 54.32 ميجا بايت في الثانية الواحدة، وحصلت على جائزة أسرع إنترنت ثابت في أفريقيا لعام 2022».