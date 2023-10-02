أحمد شيبة وعصام كاريكا يشاركان في حفل ذكرى انتصارات أكتوبر بالإسكندرية

أعلن المطرب الشعبي أحمد شيبة وعصام كاريكا، مشاركتهما في حفل اليوبيل الذهبي لانتصارات حرب أكتوبر بميدان القائد إبراهيم بمحطة الرمل في الإسكندرية اليوم، وينطلق الحفل في تمام الساعة 4 مساءً، وجرى توجيه الدعوة من خلال حزب مستقبل وطن، لجميع أهالى الإسكندرية والدخول مجاناً، ومن المقرر أنّ يشارك المطربين في فاعليات الحفل بعدد من الأغاني الشعبية والوطنية.

«شيبة»: سعيد بالمشاركة في الحفل

يقول المطرب أحمد شيبة لـ«الوطن»، إنه سعيد جداً بالمشاركة في هذا الحدث التاريخي، فالاحتفال هذا العام له شكل مميز، لأن اليوم مرت 50 سنة على انتصارات أكتوبر، واليوبيل الذهبي لن يتكرر مرة أخرى، وستظل هذة المشاركة عالقة في الأذهان لسنوات طويلة: «فور إبلاغي باختياري للغناء وسط شباب وأهل الإسكندرية، في ميدان مسجد القائد إبراهيم، وافقت بلا تردد، وأنا سعيد لأني سأغني في نصر أكتوبر بين أهلى وجيراني بالإسكندرية».

الحفل يبدأ في الساعة 4 مساء اليوم

ينطلق الاحتفال باليوبيل الذهبي لانتصارات أكتوبر المجيدة في تمام الساعة 4 مساءً، وبحسب مسئولي حزب مستقبل وطن بالإسكندرية، جرى توجيه دعوة عامة لجميع أهالي الإسكندرية وضيوفها، وسيحضر الحفل جميع قيادات الحزب على رأسهم النائب رزق راغب ضيف الله الأمين العام لحزب مستقبل وطن بالإسكندرية، وجميع نواب البرلمان والشيوخ وممثلي حزب مستقبل وطن بالإسكندرية، وسيجري إعلان تأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة، وسط أجواء من الفرحة والسعادة.