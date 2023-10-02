تفاصيل حفل «مستقبل وطن» في ذكرى انتصارات أكتوبر بالدقهلية.. يشارك به 4 فنانين

تستعد محافظة الدقهلية وتحديدا مدينة المنصور، مساء اليوم، لإقامة حفل بمناسبة اليوبيل الذهبي لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة، ينظمه حزب مستقبل وطن بالدقهلية، ويحييه عدد من المطربين من ضمنهم «محمد شاهين، محمد رشاد، شيماء مغربي، كورال روح الشرق، حمزة الصغير».

برنامج حفل اليوبيل الذهبي في المنصورة

من المقرر أن يكون برنامج الحفل احتفاءً باليوبيل الذهبي ومرور 50 عامًا على انتصارات حرب أكتوبر كالآتي:

- تبدأ مراسم الحفل في تمام الساعة الثالثة والنصف مساءً، وتشغيل عدد من الأغاني الوطنية حتى الساعة الرابعة والنصف.

- يحيي الحفل بعدها، الفنان حمزة الصغير بداية من الساعة الرابعة والنصف وحتى الساعة الخامسة والنصف.

- يكمل بعده الفنان محمد رشاد بداية من الساعة الخامسة والنصف وحتى الساعة السادسة والنصف.

- تبدأ شيماء المغربي الغناء في تمام الساعة السادسة والنصف وحتى الساعة السابعة والنصف مساءً.

- يقدم كورال روح الشرق، فقرات غنائية متنوعة بداية من السابعة السابعة والنصف مساء وحتى الساعة الثامنة والنصف مساءً.

- سيحيي الفنان محمد شاهين حفله في الساعة الثامنة والنصف وحتى الساعة التاسعة مساءً.

مكان إقامة الحفل في مدينة المنصورة بالدقهلية

وسينطلق الحفل في شارع قناة السويس أمام ميدان أم كلثوم في مدينة المنصورة، والدعوة عامة للجمهور والدخول إلى الحفل بالمجان، إذ جرى توجيه الدعوة من حزب مستقبل وطن بالدقهلية برئاسة النائب محمد المرشدي أمين حزب مستقبل وطن بالدقهلية والأمناء والأمناء المساعدين بالحزب، لجميع الأهالي.