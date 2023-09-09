خطوط سير نقل طلاب جامعة المنصورة الجديدة من وإلى مدينة دمياط

أعلنت جامعة المنصورة الجديدة توفير خطوط سير ونقل طلاب الجامعة وتحديد نقاط التجمع من وإلى مدينة دمياط.

التوجه إلى إدارة النقل للحجز بجامعة المنصورة الجديدة

وأعلنت الجامعة عن تجهيز أحدث أسطول من السيارات للنقل والإعلان عن خطوط سير وسائل نقل الطلاب وأماكن التجمع والمواعيد واستمرار فتح باب الحجز للعام الدراسي 2023-2024 وفي حال الاشتراك بوسائل النقل يتوجه الطالب أو ولي الأمر إلى إدارة النقل والحركة للتنسيق والحجز بالجامعة.

أماكن تجمع وخطوط سير نقل طلاب جامعة المنصورة الجديدة من وإلى دمياط

تستعرض «الوطن» لقرائها والطلاب من مدينتي دمياط ودمياط الجديدة الراغبين في الاشتراك بوسائل النقل بجامعة المنصورة الجديدة عن نقاط أماكن التجمع وخطوط السير كالآتي:

الخط الأول «خط سير باصات دمياط الجديدة» : «دار مصر أمام بوابة البحر، دار مصر 2 الطريق الدولي، الموقف الشرقي، هادي مول، شارع باب الحارة، شارع الموازي».

الخط الثاني «خط سير باصات دمياط الجديدة»: «المستشفى العسكري، دار مصر 2 الطريق الدولي، سيتي جراند مول، شارع 100، المطار، شارع الصعيدي الجديد، الموقف الغربي».

خط سير باصات دمياط: «الكوبري العلوي، ميدان الشهابية، البوسطة، مول الصياد، بنزينة الشعراء».

نقاط تجمع مدينة رأس البر «مسجد البلدية، شارع المديرية، شارع بورسعيد، مسجد الرحمة، شارع 33، شارع 77، جاردينيا».

وأكد رئيس جامعة المنصورة الجديدة في بيان: هدفنا هو توفير سبل الراحة للطلاب والطالبات ومن أجل حياة تعليمية متميزة وميسرة وتليق بأبناء وبنات جامعة المنصورة الجديدة، وباستعداد تام وعلى أعلى مستوى من إدارة النقل والحركة داخل الجامعة والاشتراك يكون من خلال إدارة النقل والحركة بالجامعة.