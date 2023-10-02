حصول «شفاء الأورمان» بالأقصر على المركز الأول في مسابقة المشروعات الخضراء

حقق مستشفى شفاء الأورمان المركز الأول في المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية على مستوى محافظة الأقصر، في فئة المشروعات الكبرى، وتم تصعيد المستشفى لتنافس في مسابقة على مستوى الجمهورية وتمثيل المحافظة خلال الشهر الجاري.

مؤتمر المشروعات الخضراء الذكية

جاء ذلك على هامش مؤتمر المشروعات الخضراء الذكية في دورته الثانية، الذي عُقد في الأقصر أمس بحضور المستشار مصطفي ألهم، محافظ الأقصر، واللواء اشرف الداودي، محافظ قنا، واللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، وقيادات وزارة التنمية المحلية ولفيف من الشخصيات العامة ومنسقي المبادرة.

تحقيق معايير الاستدامة البيئية بالمستشفى

وقال محمود فؤاد، الرئيس التنفيذي لمؤسسة شفاء الأورمان، إن مشاركة المستشفى في هذه المبادرة يعكس التزامنا برؤية مصر 2030 في المحافظة على البيئة والمشاركة في مقاومة التغيرات المناخية، مشيرا إلى أن مستشفى شفاء الأورمان، هى أول مستشفى خضراء مستدامة بمصر معتمدة من الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية بمصر، بعد أن نجحت في تحقيق معايير الاستدامة البيئية بالمستشفى في أكثر من 50 دليل تطابق في ذلك.

التغيرات المناخية

وأكد الدكتور محمد هاني حسين، المدير التنفيذي للمستشفى، أن تحقيق المستشفى للمركز الأول يؤكد نجاحها في تحقيق أهدافها المخطط لها، في أن تكون واحدة من أهم المستشفيات التي تهتم بالتغيرات المناخية وبمعايير التنمية المستدامة فضلا عن اهتمامها الأساسي بالجودة الطبية المقدمة للمرضى والتي تقدم بشكل مجاني كامل.

وأوضح بلال أحمد، منسق المشروع بالمستشفى، أن مشروع مستشفى خضراء مستدامة الذي قدمته المستشفى ضمن فاعليات المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، يعزز من تفانينا في تقديم رعاية صحية مستدامة بيئيا مما يحقق أفضل رعاية للمرضى، إذ عرضت المستشفى إنجازاتها في مجال ترشيد الطاقة والخلايا الشمسية والمياه وفرم وتعقيم النفايات الطبية الخطرة وتوعية المجتمع.