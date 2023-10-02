«التنسيق الحضاري» يدرج اسم أحمد مرعي بطل «المومياء» في مشروع «عاش هنا»

أدرج الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، اسم الفنان الراحل أحمد مرعي في مشروع «عاش هنا»، الذي يهدف إلى الاحتفاء برموز الفن والثقافة والفكر الذي أسهموا في إثراء الوطن في مختلف المجالات، وتمّ وضع لافتة تحمل اسم أحمد مرعي على منزله الكائن بـ 36 شارع رشدي - أمام محكمة عابدين - وسط البلد- القاهرة.

من هو أحمد مرعي؟

وحسب الجهاز القومي للتنسيق الحضاري: ولد أحمد مرعي في في 14 مايو 1942 بقرية «الدواخلية» مركز المحلة الكبرى بمحافظة الغربية ، وتلقي تعليمه الاولي بها.

وانتقل إلى القاهرة سنة 1965 ليلتحق بمعهد السينما قسم التمثيل السينمائي وتعلم فن الالقاء والتمثيل علي يد الفنان عبد الوارث عسر.

استمر بعد تخرجه يعمل معيدًا بمعهد السينما لتميزه وتفوقه بالإضافة إلى عمله ممثلا بمسرح الجيب.

اكتشفه المخرج شادي عبدالسلام وقدمه في فيلمي «المومياء»، و«الفلاح الفصيح» وبعدها فتحت له أبواب السينما على مصراعيها، وبدأ يختطفه المخرجون لملامحه المصرية الأصيلة وبراعته الفنية.

تميز بمشاركاته في الأعمال التاريخية وكان أبرزها فيلم «الرسالة» ومسلسل «سليمان الحلبي» كما شارك بالبطولة في العديد من الأعمال التليفزيونية التاريخية.

قدم الكثير من البرامج والسهرات الإذاعية، وشارك أيضًا في بعض الأعمال المسرحية ولكن كان نصيبه منها قليلًا.

جوائز حصل عليها أحمد مرعي

كان حظه من التكريمات والجوائز قليلًا داخل مصر ولكن كانت له بعض التكريمات والجوائز في المهرجانات الدولية، منها جائزة أحسن ممثل عن فيلم «3 وجوه للحب» عام 1969، وأيضًا جائزة أخرى عن فيلم المومياء، وتوفي في 16 يوليو 1995.