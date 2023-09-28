«التنسيق الحضاري» يدرج اسم الشاعر أحمد فؤاد نجم في مشروع «عاش هنا»

أدرج الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، اسم الشاعر أحمد فؤاد نجم في مشروع «عاش هنا»، الذي يهدف إلى الاحتفاء بالرموز التي أسهمت في إثراء الحركة الثقافية والفنية في مصر عبر تاريخ مصر الحديث، وجرى وضع لافتة تحمل اسمه وعنوانه في 8509 شارع كريم بنونة من شارع 9 شقة – المقطم- القاهرة.

أبرز شعراء العامية المصرية

وأحمد فؤاد نجم، أحد أبرز شعراء العامية المصرية، وهو مولود في 23 مايو 1929 في قرية كفر نجم، التحق بكتاب القرية على عادة هذا الزمن خاصة في القرى، وتنقل بين العديد من المهن في مطلع حياته، وسُجن في فترات مختلفة لأسباب سياسية.

ووفقًا للموقع الرسمي للجهاز القومي للتنسيق الحضاري، شارك أحمد فؤاد نجم وهو في السجن، في مسابقة الكتاب الأول تحت رعاية المجلس الأعلى لرعاية الآداب والفنون، وعلى إثرها فاز بجائزة المسابقة، واستطاع أن يصدر بعدها الديوان الأول له بعنوان «من شعر العامية المصرية» ونُشر وهو في السجن، وكتبت مقدمة الديوان، سهير القلماوي.

التقى الشاعر الراحل، بعازف العود والملحن الشيخ إمام بحكم سكنهما في مكان واحد، وهو حارة خوش أو ما يعرف بحوش آدم، وأصبحا ثنائياً شهيراً في كتابة وتلحين وغناء الأغنيات السياسية، ومن أشهر قصائده: يعيش أهل بلدي، جائزة نوبل، الأخلاق، الخواجة الأمريكاني، استغماية، الأقوال المأثورة، هما مين وإحنا مين، الكلمات المتقاطعة، جيفارا مات، حسبة برما، بابلو نيرودا، تذكرة مسجون.

جوائز حصل عليها أحمد فؤاد نجم

حصل «نجم» على جائزة الأمير كلاوس الهولندية، التي تعد من أرقى الجوائز العالمية، لكنه لم يتسلمها لوفاته قبل موعد الاستلام بأيام، وحصل على المركز الأول ضمن استفتاء أجرته وكالة أنباء الشعر العربي، وجرى اختياره في عام 2007 من قبل صندوق مكافحة الفقر التابع للأمم المتحدة سفيرًا للفقراء، وبعد وفاته مُنح وسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى.