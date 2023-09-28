«التنسيق الحضاري» يدرج اسم رائدة أدب الطفل جميلة كامل بمشروع «عاش هنا»

أدرج الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، اسم الكاتبة جميلة كامل المعروفة باسم ماما جميلة، في مشروع «عاش هنا»، الذي يهدف إلى الاحتفاء برموز الوطن في مختلف المجالات، والتي أسهمت في إثراء الحركة الثقافية والفنية في مصر ، وجرى وضع لافتة تحمل اسمها وعنوانها بـ 30 شارع الحسين بحي الدقي في الجيزة.

وحسب التنسيق الحضاري الكاتبة الصحفية جميلة كامل، الشهيرة بـ «ماما جميلة» واحدة من رواد أدب الأطفال في مصر.

معلومات عن جميلة كامل

- ولدت في 1 يناير 1925.

- قادت مشروع تمصير «مجلة سمير»، واهتمت ببناء وجدان العديد من الأطفال، وهي زوجة المفكر الموسوعي الدكتور علي الراعي.

- تخرجت من كلية الأداب قسم اللغة الإنجليزية، وكانت بدايتها بجريدة المساء، حيث كانت مسئولة عن صفحة المرأة، ثم عملت بمجلة الإذاعة والتلفزيون، ببريد القراء لحل مشاكلهم والإجابة على تساؤلاتهم.

- انتقلت بعد ذلك إلى دار الهلال، وعملت في قسم التحقيقات بمجلة المصور، وأخيرا تخصصت فى مجال صحافة الطفل.

- ذاع صيتها بعد نجاحها فى نشر سلسلة «أولاد وبنات» الصادرة عن دار المعارف.

- شغلت منصب رئيس تحرير مجلة سمير، التابعة لمؤسسة دار الهلال، ونجحت في ترسيخ مشروعها كإحدى رائدات أدب وصحافة الطفل في مصر.

أعمال جميلة كامل

قدمت خلال رئاستها لتحرير المجلة، توليفة من القصص المتنوعة مثل: «عنترة بن شداد، تنابلة الصبيان، سمير وتهته، دندش وكراوية، زغلول أفندي والشاويش بركات»، واهتمت بقصص التراث، وحرصت على تقديم الفكاهة والكوميكس التي تبعث البهجة والضحك.

- ابتكرت أيضًا في مجلة سمير أبطالا قوميين، ونافست سلسلة أولاد وبنات، وأغنت المكتبة العربية بالمؤلفات والترجمات، ومن أبرز ترجماتها كتاب «مسرح الأطفال.. فلسفة وطريقة» الصادر عن المشروع القومى للترجمة، وتوفيت في 18 أبريل 2021.