تقديم خدمات طبية وبيطرية مجانا في قرية أحمد رامي بالبحيرة

نفذت وحدة السكان بمحافظة البحيرة، بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة الدلنجات، قافلة سكانية بقرية أحمد رامي التابعه لقرية مؤسسة البستان، وذلك بمشاركة ممثلي الجهات الخدمية والتنفيذية بنطاق المركز والمحافظة.

خدمات طبية

وتضمنت القافلة تقديم خدمات طبية وعلاجية لـ160 حالة في مختلف التخصصات، منها 60 من الأطفال، و50 باطنة، و20 أمراض النساء، و10 أسنان، كما تم إجراء تحاليل اعتلال كلوي لـ20 حالة، إضافة إلى تقديم خدمات مبادرة حقك تنظمي.

وعالجت الإدارة البيطرية 800 من الأغنام ضد الطفيليات الداخلية ورش 1000 رأس ماشية ضد الطفيليات الخارجية بالإضافة الى توعية المواطنين عن الحمي الثلاثية ومبادرة تطوير مراكز تجميع الالبان.

خدمات توعوية

وتضمنت القافلة حملات توعية بأهمية صحة المرأة وأورام الثدي وكيفية الفحص الذاتي طبقا للمرحلة العمرية لكل فتاة وسيدة، وأعراض المرض وضرورة الاهتمام بالعلاج التكميلي في مرحلة التعافي وعدم إهماله.

جاءت القافلة في إطار جهود محافظة البحيرة وخطتها في تكثيف عمل القوافل السكانية والطبية المجانية، لتحسين الظروف المعيشية وتمكين مواطني القري من الحصول على كل الخدمات الأساسية والمقومات.