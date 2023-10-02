«أوقاف البحيرة»: توزيع 2 طن لحوم على الأسر الأولى بالرعاية

أعلن الدكتور محمد أبو حطب وكيل وزارة الأوقاف بالبحيرة، تسليم طني لحوم من صكوك الإطعام لمديرية التضامن الاجتماعي، لتوزيعها على المستحقين.

ومن جهتها، أشارت الدكتورة نهال بلبع نائب المحافظ، إلى جهود وزارة الأوقاف في تنفيذ مشروع صكوك الإطعام بمختلف القرى والمراكز، لتوفير حياة كريمة للأسر الأولى بالرعاية والعمل على تلبية احتياجاتهم.

إشراف رؤوساء المدن على صكوك اللحوم

كما قدمت نائب محافظ البحيرة، الشكر لكل من أسهم بجهد أو مال في هذا المشروع التكافلي، ووجهت بالإشراف التام من رؤساء المدن ومديرية التضامن الاجتماعي لضمان وصول تلك اللحوم لمستحقيها.

التخفيف عن كاهل المواطنين

جاء ذلك، في إطار الجهود المبذولة لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، وضمن خطة وزارة الأوقاف لتوزيع لحوم صكوك الإطعام على الأسر الأولى بالرعاية، لتعزيز روح التكافل والتآزر بين أبناء المجتمع.

كما أوضحت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، أنه يتم اختيار الأسر الأكثر احتياجاً طبقا لدراسة تقرها مديرية التضامن الاجتماعي لاختيار الأسر الأولى بالرعاية التي تستحق الدعم.