«صكوك أضاحي الأوقاف» يحقق أعلى عائد في تاريخه بزيادة 40 مليون جنيه

حقق مشروع صكوك أضاحي الأوقاف هذا العام أعلى عائد في تاريخ المشروع، حيث بلغ إجمالي ما تم جمعه من صكوك الأضاحي 181 مليون جنيه، بزيادة 40 مليون جنيه تقريبًا عن العام الماضي، وذلك في إطار دور وزارة الأوقاف في خدمة المجتمع.

وزير الأوقاف يوجه الشكر للمصريين على ثقتهم

ووجه وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة وجميع العاملين بالوزارة في بيان اليوم، الشكر للشعب المصري الكريم على الثقة التي أولاها للوزارة في هذا المشروع، كما وجه الشكر إلى وزارة التضامن الاجتماعي التي تسهم بجهد كبير في إصدار تراخيص جمع هذه الصكوك والقيام بتوزع اللحوم على الأسر الأولى بالرعاية، بالإضافة إلى وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة في الشركة المصرية للحوم والدواجن التي تقوم بتوفير رؤوس الأضاحي.

كما وجه الشكر إلى كل الجهات المشاركة، وعلى رأسها مديريات الأوقاف وكل من البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، وفوري دهب، والبنك الزراعي المصري، والبريد المصري، على جهدهم في بيع هذه الصكوك.