رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

الإسكندرية تتسلم طني لحوم صكوك أضاحي لتوزيعها على 2000 أسرة

كتب:

كيرلس مجدى
04:59 م | الثلاثاء 06 يونيو 2023
تسلم اللحوم

تسلم اللحوم

شهد اللواء خالد جمعة السكرتير العام لمحافظة الإسكندرية، اليوم، استلام مديرية التضامن الإجتماعي لحوم وزراة الأوقاف «صكوك الأضاحي»؛ لتوزيعها على الأُسر الأولى بالرعاية بنطاق محافظة الإسكندرية، وذلك بحضور الدكتورة ماجدة جلالة مدير مديرية الأوقاف بالإسكندرية، وماهر عبدالجواد ممثل الأوقاف.

سد احتياجات 2000 أسرة 

وقال اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، إنه بالتزامن مع قرب عيد الأضحى المبارك، وبالتنسيق مع الجهات المعنية، تسلمت محافظة الإسكندرية 2 طن من لحوم الأضاحي على 2000 أسرة، سيتم توزيعها على الأسر الأولى بالرعاية بنطاق أحياء المحافظة. 

توزيع صكوك الأضاحي 

ومن جانبها، أكدت الدكتورة ماجدة جلالة، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالإسكندرية، أنه فور استلام اللحوم اليوم، سيبدأ التوزيع بشكل فوري علي الأُسر الأَولى بالرعاية بالمناطق الأكثر احتياجا بكافة أحياء المحافظة.

اقرأ المزيد:

محافظ الإسكندرية: غلق 89 منشأة وضبط 5341 حالة إشغال خلال أسبوع

محافظ الإسكندرية: إزالة 13 حالة تعد على أراضي الدولة بالعامرية وبرج العرب

محافظ الإسكندرية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بنسبة نجاح 83.9%

محافظ الإسكندرية: التوسع في أنظمة الجمع السكني لرفع كفاءة النظافة

محافظ الإسكندرية: تخصيص 14 مليون جنيه لرصف 5 شوارع رئيسية
بقلم كيرلس مجدى