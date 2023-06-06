الإسكندرية تتسلم طني لحوم صكوك أضاحي لتوزيعها على 2000 أسرة

شهد اللواء خالد جمعة السكرتير العام لمحافظة الإسكندرية، اليوم، استلام مديرية التضامن الإجتماعي لحوم وزراة الأوقاف «صكوك الأضاحي»؛ لتوزيعها على الأُسر الأولى بالرعاية بنطاق محافظة الإسكندرية، وذلك بحضور الدكتورة ماجدة جلالة مدير مديرية الأوقاف بالإسكندرية، وماهر عبدالجواد ممثل الأوقاف.

سد احتياجات 2000 أسرة

وقال اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، إنه بالتزامن مع قرب عيد الأضحى المبارك، وبالتنسيق مع الجهات المعنية، تسلمت محافظة الإسكندرية 2 طن من لحوم الأضاحي على 2000 أسرة، سيتم توزيعها على الأسر الأولى بالرعاية بنطاق أحياء المحافظة.

توزيع صكوك الأضاحي

ومن جانبها، أكدت الدكتورة ماجدة جلالة، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالإسكندرية، أنه فور استلام اللحوم اليوم، سيبدأ التوزيع بشكل فوري علي الأُسر الأَولى بالرعاية بالمناطق الأكثر احتياجا بكافة أحياء المحافظة.