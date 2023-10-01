موعد العمل بالتوقيت الشتوي في مصر.. استعد لتأخير ساعتك 60 دقيقة

نحو 26 يوما تفصلنا عن العمل بالتوقيت الشتوي في مصر، وتحديدا في الخميس الأخير من شهر أكتوبر الجاري والموافق 26-10-2023، وفقا للقرار الصادر عن مجلس الوزاء في أبريل الماضي، والذي وافق عليه مجلس النواب المصري، بشأن عودة العمل بالتوقيت الصيفي والشتوي سنويا.

العمل بالتوقيت الشتوي

العمل بالتوقيت الشتوي، يبدأ في مصر بعد نحو 3 اسابيع من الآن، وفق قرار سابق صادر عن مجلس الوزاء، حيث بدأ التوقيت الصيفي في آخر جمعة من أبريل الماضي، وجرى تقديم الساعة لمدة 60 دقيقة، ويستمر تطبيق التوقيت حتى الخميس 26 أكتوبر الجاري، الذي يمثل آخر خميس في الشهر، حيث سيتم حينها العمل على تأخير الساعة 60 دقيقة.

مواعيد غلق المحلات الشتوية

وفي السياق ذاته، أعلنت وزارة التنمية المحلية، المواعيد الخاصة بغلق المحلات الشتوية، حيث بدأت رسميا من الجمعة الماضي 29-9-2023، وفقا لقرار سابق من رئاسة الوزراء.