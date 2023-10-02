إقبال كبير من أهالي الأقصر على فروع الشهر العقاري لتأييد الرئيس السيسي

يواصل أهالي الأقصر تحرير التوكيلات المؤيدة لترشح الرئيس عبدالفتاح السيسي لرئاسة الجمهورية، إذ شهدت فروع الشهر العقاري زحاما وإقبالا كبيرا من المواطنين وأعضاء حزب مستقبل وطن من كل مدن المحافظة الذين يتوافدون بكثرة على مقار التوثيق بمدينتي الأقصر والقرنة.

توافد أعداد كبيرة من أهالي الأقصر

وبدأ مكاتب الشهر العقاري في استقبال المواطنين الأسبوع الماضي، إذ شهدت مكاتب التوثيق بالأقصر توافدا كبيرا بهدف تحرير التوكيلات المؤيدة لترشح الرئيس عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية القادمة، وذلك في أعقاب إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات، الاثنين الماضي، بدء إجراءات الانتخابات وتحرير التوكيلات للمرشحين.

زيادة توكيلات تأييد ودعم الرئيس السيسي

وتواصل أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة الأقصر، عملها في تنظيم عملية تحرير التوكيلات عبر تجهيز استراحات ومقاعد انتظار أمام مقار الشهر العقاري، كما شارك فريق من المتطوعين من أعضاء الحزب في تنظيم وترتيب أعداد المواطنين الكبيرة التي توافدت على مكاتب التوثيق خلال أيام الإثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس والجمعة والسبت والأحد وحتي اليوم الإثنين، إذ يقدم الفريق التسهيلات للمواطنين أمام مقار الشهر العقاري بالقرنة والأقصر، والتي تشهد زحاماً وزيادة في أعداد الراغبين في تحرير توكيلات التأييد والدعم للرئيس عبد الفتاح السيسي للترشح للانتخابات الرئاسية.