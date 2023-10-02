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«الإسكان» تصدر 3 قرارات إزالة مخالفات بناء وتعديات في العبور والساحل الشمالي

كتب:

أيمن حمزة ومحمد سامي الكميلي
11:23 ص | الإثنين 02 أكتوبر 2023
الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة

الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة

أصدَر الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، 3 قرارات لإزالة التعديات ومخالفات البناء الواقعة بمناطق تحت ولاية أجهزة تنمية (مدينة العبور - القطاع الثاني للساحل الشمالي الغربي).

وشدد وزير الإسكان، على مواصلة جهود أجهزة الوزارة بالتعاون مع الجهات الأخرى لإزالة الظواهر العشوائية والمخالفات بالمدن الجديدة، لضبط العمران، والحفاظ على المظهر الحضاري بالمدن الجديدة، ومنع ظهور العشوائيات بجميع صورها.

ونصت القرارات على أنَّ تزال بالطريق الإداري مخالفات البناء المقامة داخل حدود القطاع الثاني للساحل الشمالي الغربي بقطعة أرض بقرية سياحية، والمتمثلة في بناء مبنى مكون من دور أرضي وأول وروف وسور دون الحصول على تراخيص البناء اللازمة، والتعدي ووضع اليد على وحدة سكنية بعمارة بحي الشباب المستقبل بمدينة العبور، بدون سند قانوني، وكذا التعدي ووضع اليد على محل تجاري بعمارة بحي الشباب 70 مترا بمدينة العبور، دون سند قانوني.

وطبقا للقرارات يتولى جهازا (مدينة العبور – القطاع الثاني للساحل الشمالي الغربي) بمعاونة شرطة التعمير وقسم الشرطة المختص، تنفيذ الإزالات.

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