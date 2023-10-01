وزير الإسكان: أصدرنا 17 ألفا و500 أمر إسناد بتكلفة 2 تريليون جنيه خلال 9 سنوات

قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إنَّه تمّ إصدار 17 ألفًا و500 أمر إسناد خلال 9 سنوات، عمل بها 1420 شركة مقاولات بإجمالي تكلفة 2 تريليون جنيه، مشيرًا إلى أنَّه خلال هذه الفترة تمّ توفير 6.5 مليون فرصة عمل.

وأضاف وزير الإسكان، خلال كلمته بجلسات اليوم الثاني من مؤتمر «حكاية وطن.. بين الرؤية والإنجاز»،: «هناك 21 منطقة صناعية داخل المجتمعات العمرانية الجديدة، وتم إصدار خلال تلك الفترة 35 ألف رخصة لبناء المصانع».

وتابع «الجزار»، أنَّه كان من الممكن أن يظل «المخطط الاستراتيجي 2050» مجرد حلم مثل ما سبقه من مخططات، ولكن كانت هناك أياد وضعت له جدول زمني معدل ومضغوط ووفرت له السياسات والقرارات فضلًا عن التمويل المناسب والمستدام له لتحقيقه على أرض الواقع.