«الداخلية»: ضبط 8 آلاف مطبوع تجاري خاصة بمنتجات دوائية دون تصريح

كشفت معلومات وتحريات قطاع الشرطة المتخصصة، طباعة مالك مطبعة، كائنة بدائرة قسم شرطة المنيرة الغربية بالجيزة، العديد من المنشورات التجارية «عبوات كرتونية»، خاصة بمنتجات دوائية، بدون تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية وتصريح من الجهات المعنية بالمخالفة للقانون.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، جرى استهداف المطبعة المُشار إليها، وضبط المدير المسؤول، وبالتفتيش، جرى ضبط 8000 مطبوع تجاري «عبوات كرتونية» خاصة بالعديد من المنتجات الدوائية بدون تصريح بالمخالفة للقانون.

اعتراف المتهم بارتكاب الواقعة

وبمواجهة المتهم، أقر بأنه المدير المسئول وارتكابه المخالفات المشار إليها، بالاشتراك مع مالك المطبعة بقصد تحقيق الربح المادي.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية.