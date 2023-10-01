وزير الإسكان: بناء 1.5 مليون وحدة في 9 سنوات لخدمة المصريين

قال المهندس عاصم الجزار وزير الإسكان، إنه جرى وضع خطة طموح بمؤشرات نجاح محددة، يعتمد أولها على تقليص الفجوة العددية، مشيرًا إلى أن إجمالي ما تم إنتاجه من وحدات سكنية هو 1.6 مليون وحدة سكنية، وكانت معظمها إسكان شباب وقومي.

1.5 مليون وحدة سكنية في 9 سنوات

وأضاف «الجزار» في حديثه خلال جلسة «المشروعات القومية والبنية التحتية»، ضمن جلسات اليوم الثاني من مؤتمر «حكاية وطن.. بين الرؤية والإنجاز»، أنه خلال الـ9 سنوات الماضية، جرى إنتاج 1.5 مليون وحدة سكنية بمعدل 167 ألف وحدة في السنة، إسكان اجتماعي وسكن لكل المصريين بمستويات وفي أماكن تخدم كل المصريين.

وتابع وزير الإسكان: «هناك مليوني وحدة سكنية شاغرة، ويجري العمل حاليا على آليات الاستفادة منها».

أما عن المؤشر الثاني المتعلق بالعدالة في التوزيع المكاني والنوعي للإسكان، فإن 100% من المشروعات التي كانت تنتج قبل عام ،2014 كانت مخصصة فقط لمحدودي الدخل وفي المدن الجديدة، لكن بعد ،2014 أصبحت 26% خارج المدن الجديدة».

إنفاق 85 مليار جنيه على ملف المناطق غير الآمنة

واستكمل حديثه، قائلًا: «أما عن القضاء على المناطق غير الآمنة، فبلغ عددها 357 منطقة غير آمنة، وتم القضاء على هذه الظاهرة ببناء 300 ألف وحدة سكنية تم إتاحتها المجان، وقيمتها 85 مليار جنيه، موضحًا أنه تم عمل مزيد من الأنشطة الاقتصادية المحلية صغيرة الحجم، إضافة إلى بعض الخدمات المجتمعية، تنمية وتحسين الجوانب الإجتماعية، والإدارة والمتابعة الجادة لمنع التعديات على العمارات أو الفراغات السكنية».

آخر إعلان إسكان إجتماعي تم التقدم له 300 ألف طلب

وأكمل: «إذا انتقلنا للإسكان الاجتماعي، فإنه من 2014 وحتى الآن تقدم مليون و600 ألف مواطن لحجز 860 ألف وحدة، وجاري تخصيصها في الوقت الراهن، و63% من الوحدات خُصصت للشباب من 20 لـ40 سنة، كما أن تكلفة إنشاء 860 ألف وحدة إسكان جتماعي تجاوزت 300 مليار جنيه، كما أن آخر إعلان إسكان اجتماعي تقدم له 300 ألف طلب».

وأوضح أن التحدي الحقيقي هو المتعلق بتحسين جودة الحياة والارتقاء بالمناطق ذات القيمة، إذ إنه مؤشر نجاح للتنمية.