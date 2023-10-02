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«الزراعة»: مصر نحتت في الصخر لزيادة إنتاجية الفدان خلال 10 سنوات

كتب:

منتصر سليمان
11:45 ص | الإثنين 02 أكتوبر 2023
الاستصلاح الزراعي

الاستصلاح الزراعي

قال الدكتور محمد فهيم، مستشار وزير الزراعة ورئيس مركز معلومات تغير المناخ، إنه في ظل الأزمة العالمية أصبح ملف الأمن الغذائي جزء لا يتجزأ من الأمن القومي والإقليمي للدول، والكثير من التجمعات الاقتصادية الكبيرة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية على القناة الأولى والفضائية المصرية: «الدولة نحتت فى الصخر عشان تضيف رقعة زراعية تجاوزت 1.7 مليون فدان»، مشيرًا إلى أنه لا توجد أزمات غذائية في مصر مثل بعض الدول الأخرى، لأنها دفعت المليارات في استصلاح الأراضي والبنية التحتية، وزيادة إنتاجية الفدان على مدار 10 سنوات.

الحفاظ على ملف الأمن الغذائي على قدر الإمكان

وأشار الى أن كل المجهودات التي بذلتها الدولة حافظت على ملف الأمن الغذائي على قدر الإمكان، مشيرًا إلى أن مشاريع الاستصلاح التى تمت تكافىء مشروعات خالدة في ذاكرة المصريين لسنوات كثيرة مضت.

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