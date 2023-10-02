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«الزراعة»: الإفراج عن 260 ألف طن أعلاف ذرة وصويا خلال أسبوعين

كتب:

محمد أبو عمرة
09:29 ص | الإثنين 02 أكتوبر 2023
السيد القصير - وزير الزراعة واستصلاح الأراضي

السيد القصير - وزير الزراعة واستصلاح الأراضي

كشف السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، عن استمرار الإفراج عن مستلزمات الأعلاف بالتنسيق مع البنك المركزي، موضحا أنّه خلال الفترة من 8-9-2023 حتى 21-9-2023، جرى الإفراج عن 260 ألف طن من الذرة وفول الصويا بنحو 133 مليون دولار.

وأضاف وزير الزراعة، أنّ الإفراج شمل 175 ألف طن من الذرة بنحو 63 مليون دولار، ونحو 85 ألف طن من فول الصويا بقيمة نحو 64 مليون دولار، وإضافات أعلاف بنحو 6 ملايين دولار.

وأوضح أنّ إجمالي ما تم الإفراج عنه خلال الفترة من (16 أكتوبر 2022 حتى 21 سبتمبر 2023)، بلغ 7.8 مليون طن بإجمالي 3.7 مليار دولار.

وأكد القصير، أنّ الإفراج يستهدف توفير كميات في الأسواق من الذرة والصويا، وهي المكونات الأساسية لأعلاف الدواجن وحيوانات المزرعة.

وأوضح وزير الزراعة أنّ هناك متابعة مستمرة وتنسيق كامل مع البنك المركزي وبدعم من رئيس مجلس الوزراء، للإفراج عن كميات مناسبة من الذرة وفول الصويا وخامات وإضافات الأعلاف من المواني المصرية لدعم هذه الصناعة.

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مسئول ملف شئون رئاسة الجمهورية وملف الزراعة والرى.