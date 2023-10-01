وزير الزراعة: عدد المستفيدين من مبادرات إعفاء الديون وصل إلى 400 ألف مواطن

قال الدكتور السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن حوكمة منظومة الأسمدة التي تحتوي على بعض الثغرات في الفترة الماضية أصبح لديها نظام كامل وتم عرضها على الرئيس السيسي.

نجحنا في توفر خريطة صنفية لتحديد زراعة الأصناف الصالحة للزراعة

وأشار القصير خلال كلمته بجلسة الأمن المائي والغذائي بمؤتمر حكاية وطن، بحضور الرئيس السيسي: «نجحنا في توفر خريطة صنفية لتحديد زراعة الأصناف الصالحة للزراعة في أماكن معينة بالإضافة إلى خريطة التربة، حيث تم الانتهاء من تطبيقها في 5 محافظات لأول مرة وأصبح لدينا بروتوكول مع هيئة الاستشعار عن بعد لحصر المحاصيل الزراعية بعيدا عن التعامل اليدوي متابعا: لدينا بروتوكول تعاون مع وزارة الاتصالات لإنشاء منصة لتسجيل كافة بيانات هيئة التعمير والمتعاملين معهم».

إنشاء 332 مجمعا خدميا زراعيا

وفيما يخص مبادرات إعفاء الديون، أوضح أن عدد المستفيدين من المبادرة وصل إلى 400 ألف مواطن بإجمالي 8 مليارات جنيه، منوها بأن وزارة الزراعة وفرت أكثر من 2 مليون متر أراضي للأهالي داخل القرى، ضمن مبادرة حياة كريمة، لافتًا إلى أن الوزارة قدمت دعما كاملا لصغار المزارعين، حيث وفرنا دعما للأسمدة بإجمالي 100 مليار جنيه، بالإضافة إلى تمويل المحاصيل لصغار المزارعين بإجمالي 77 مليار جنيه قائلا :«تم إنشاء 332 مجمعا خدميا زراعيا، و316 وحدة بيطرية و41 مركز تجميع ألبان و305 مراكز إرشادية و329 جمعية زراعية، وذلك ضمن مبادرة حياة كريمة».