«تعليم الجيزة» تحيل مدير مدرسة ابتدائية للتحقيق

أكدت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، انتظام الدراسة داخل مدارس تعليم الجيزة في اليوم الثاني للعام الدراسي الجديد 2023-2024.

وتابع أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، مدارس كفرة نصار الابتدائية، وكفرة نصار الإعدادية ومدرسة المعرفة الرسمية لغات التابعة لإدارة الهرم التعليمية، وكان في استقبال خالد عبدالحميد مدير عام الإدارة، بالإضافة إلى تفقد سير العملية الدراسية في مدرسة فاطمة الزهراء الابتدائية التابعة لإدارة العمرانية التعليمية.

إحالة مدير مدرسة للتحقيق

وخلال الزيارة أكد مدير مديرية التعليم بالجيزة، على انتظام سير اليوم الدراسي بالكامل، والتزام كافة العاملين بالإجراءات والتعليمات الصادرة عن المديرية والوزارة، كما اتخذ قرارا بإحالة مدير مدرسة كفرة نصار الابتدائية إلى التحقيق بسبب عدم جاهزية المدرسة.