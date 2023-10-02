هل مادة المهارات المهنية للمرحلة الابتدائية خارج المجموع؟.. «التعليم» تحسم الجدل

أكد مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن مادة المهارات المهنية للمرحلة الابتدائية للصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي مضافة إلى مجموع الطالب وفق الضوابط المحددة في القرارات المنظمة للتقييم، مشددة على أنه لا صحة لما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، بأن المادة أصبحت خارج المجموع.

مادة المهارات المهنية

وأضاف المصدر، لـ«الوطن» أنه تم توفير نسخ من منهج المهارات المهنية للصفوف الابتدائية على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم، مثل باقي المواد التعليمية التي يتم توفيرها للطلاب جميع المراحل التعليمية.

ويعد منهج المهارات المهنية هو منهج متعدد التخصصات يبدأ تدريسه في الصف الرابع الابتدائي العام الدراسي المقبل 2021/2022، والهدف من هذا المنهج تنمية مهارات الإبداع والابتكار لدى الطلاب، وهو قائم على مجموعة من الأنشطة المتكاملة التي تجمع بين المجالات المختلفة، الصناعي، الزراعي، التجاري والفندقي، والاقتصاد المنزلي، فضلًا عن المجالات الفنية المختلفة وهي التربية الفنية والموسيقى والدراما والإعلام التربوي.