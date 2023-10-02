حسن الرداد ينتهي من تصوير فيلم «بلموندو».. يعرض في رأس السنة

أعلن المنتج سامر المحضر، انتهاء الفنان حسن الرداد، من تصوير فيلم «بلموندو»، في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، ومن المُقرر طرحه في دور العرض، في موسم أفلام رأس السنة الميلادية الجديدة.

ونشر منتج الفيلم، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، صورًا من اليوم الأخير من التصوير، وعلق عليها بقوله: «بلوموندو فركش».

وكان حسن الرداد، قد أطل على جمهوره، مساء أمس الأحد، في بث مباشر عبر تطبيق «تيك توك»، إذ سيظهر عليهم بشخصية فيلمه الجديد «بلموندو»، فقد كان ذلك مشهدًا رئيسيًا ضمن أحداث العمل.

وتدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي كوميدي لايت حول «بلموندو» الشخصية التي يُجسدها الفنان حسن الرداد، وهو شاب وسيم يعمل في مجال العقارات، ويتزوج من فتاة من طبقة اجتماعية راقية، وبعد مرور فترة قصيرة على زواجهما، يسعى لتغيير حياته ليدخل في صراع معها، إذ تحدث مفاجأة وتتطور الأحداث.

فيلم بلموندو بطولة حسن الرداد، وإنجي وجدان، وهاجر أحمد، ومحمود حافظ، وسماء إبراهيم، ومحمد محمود، ومصطفى أبو سريع وآخرين، والعمل من تأليف حازم ومحمد ويفي، وإخراج ياسر سامي.