حسن الرداد يطالب جمهوره بالمشاركة في فيلم بلموندو.. لايف ضمن أحداث العمل

يطل الفنان حسن الرداد، على جمهوره، مساء اليوم الأحد، في بث مباشر عبر تطبيق «تيك توك»، في تمام الساعة الحادية عشرة مساءً، حيث سيظهر عليهم بشخصية فيلمه الجديد «بلموندو».

وقال حسن الرداد، في مقطع فيديو له، أنّ هذا البث المباشر سيكون جزءًا من تصوير فيلمه الجديد بلموندو، إذ سيقرأ كل تعليقات جمهوره، ويضمها ضمن الأحداث، قائلًا: «مين عاوز يطلع معايا في فيلم بلموندو، عامل لكم فكرة محصلتش قبل كده».

وأضاف حسن الرداد: «عندي لقطة مهمة جدًا في الفيلم، وهي عبارة عن لايف ضمن أحداث الفيلم، يعني كل الناس اللي هتشارك معايا في اللايف، هتبقى طالعة معايا في الفيلم، وكل التعليقات هقرأها بشخصية بلموندو».

أبطال وأحداث فيلم «بلموندو»

وتدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي كوميدي لايت حول «بلموندو» الشخصية التي يُجسدها الفنان حسن الرداد، وهو شاب وسيم يعمل في مجال العقارات، ويتزوج من فتاة من طبقة اجتماعية راقية، وبعد مرور فترة قصيرة على زواجهما، يسعى لتغيير حياته ليدخل في صراع معها، إذ تحدث مفاجأة وتتطور الأحداث.

فيلم بلموندو بطولة حسن الرداد، وإنجي وجدان، وهاجر أحمد، ومحمود حافظ، وسماء إبراهيم، ومحمد محمود، ومصطفى أبو سريع وآخرين، والعمل من تأليف حازم ومحمد ويفي، وإخراج ياسر سامي.