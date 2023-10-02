فتح باب التسجيل في المهرجان العالمي للشباب بروسيا.. اعرف الشروط

أعلنت وزارة الشباب والرياضة عن فتح باب التسجيل للشباب المصري للمشاركة في المهرجان العالمي للشباب في روسيا في دورته العشرين والذي ينعقد مارس 2024 بمدينة سوتشي بروسيا الاتحادية.

وتوضح «الوطن» في التقرير التالي ضمن الخدمات التي تقدمها للقراء، تفاصيل وأهداف المهرجان العالمي للشباب في روسيا، وكيفية مشاركة الشباب المصري في المهرجان، وفقا لما أوضحته وزارة الشباب والرياضة.

المشاركون في المهرجان العالمي للشباب بروسيا

- يشارك 20 ألف شاب يمثلون 180 دولة بينهم 1000 طفل من سن 14 إلى 17 سنة.

الفئة العمرية المستهدفة من المشاركة

تتاح الفرصة للشباب بالمشاركة من سن 18 إلى 35 سنة يتمّ اختيارهم من خلال اختبارات تنافسية بعد التسجيل على موقع المهرجان، على أن تحسم اللجنة التحضيرية العدد النهائي الخاص بمصر 140 شخصًا بعد إجراء اللقاءات الشخصية مع المتقدمين.

ويضم الوفد المصري لأول مرة عددًا من الشباب الروسي المصري من أبناء الجالية الروسية في مصر.

موعد انعقاد المهرجان العالمي

ينعقد المؤتمر خلال الفترة من 1 إلى 7 مارس 2024

اللغات المتاحة في المهرجات

اختارت اللجنة المنظمة 6 لغات للمهرجان وهي الروسية والعربية والانجليزية والفرنسية والاسبانية والصينية.

كيفية التسجيل للمشاركة في المهرجان

أوضحت وزارة الشباب والرياضة، أنَّه على الراغبين من الشباب المشاركة في المهرجان، التسجيل عبر الرابط التالي:

https://reg.fest2024.com/en/main?utm_source=npc.

فعاليات المهرجان العالمي للشباب

تشمل فعاليات المهرجان العالمي للشباب أنشطة ثقافية ورياضية وتعليمية وحفلات موسيقية وعروض مسرحية، وورش مختلفة في موضوعات العمل التطوعي والتنمية المستقبلية للشباب وتطوير الحركة الشبابية بمشاركة متخصصين في العلاقات الدولية وريادة الاعمال وفي العلوم والثقافة والرياضة والإعلام.

أهداف المهرجان

يهدف المهرجان إلى إيجاد رؤية موحدة لدي شباب العالم حول مستقبل البشرية والتمسك بلغة السلام وإعلاء مبادئ الصداقة والتضامن بين الشعوب.