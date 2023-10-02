قصر ثقافة وادي النطرون ينظم فاعلية للاحتفال بالمولد النبوي الشريف

نظم اتحاد شباب البحيرة ومبادرة حراس التراث والحضارة، احتفالية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة وقصر ثقافة وادي النطرون، للاحتفال بالعيد القومي للمحافظة والمولد النبوي الشريف، وذلك بحضور السيد حمزة رئيس مركز ومدينة وادي النطرون، شهد البياع رئيس مبادرة حراس التراث والحضارة ورئيس لجنة السياحة والآثار بالاتحاد وأعضاء تنسيقيه الاتحاد بوادي النطرون.

احتفال بقصر ثقافة وادي النطرون

بدأت الاحتفالية بتلاوة القرآن الكريم وكلمات الترحيب، ثم إلقاء محاضرة عن أهم المعالم السياحية بمحافظة البحيرة، حاضرت فيها الدكتورة شهد البياع، كما جرى إلقاء محاضرة عن عيد النيروز وشهور السنة القبطية للراهب بطرس البراموسي، وواصل الحفل فعالياته بعدد من الفقرات قدمها قصر ثقافة وادي النطرون.

فاعليات معرض دمنهور السادس للكتاب

وفي السياق ذاته، واصل معرض دمنهور للكتاب في دورته السادسة، فعالياته لليوم السادس على التوالي، حيث استضاف المعرض، نشوى الحوفي الكاتبة والمفكرة وعضو المجلس القومي للمرأة، بمشاركة زكية رشاد مقررة المجلس القومي للمرأة بالبحيرة في لقاء بعنوان «رحلتي مع الابداع»

كما تضمنت فاعليات اليوم السادس، ندوة مونيكا حنا عميد كلية الآثار والتراث الحضاري بعنوان «إضاءات حول حجر رشيد».

وجرى تنظيم حفل تكريم اسم الفنان «محمود الجندي» شارك به الفنان محمد البياع وأسرة الفنان محمود الجندي وفرقته المسرحية، بالإضافة إلى لقاء الشاعر الكبير صلاح اللقاني بحضور نخبة من شعراء وأدباء البحيرة.