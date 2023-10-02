الأمطار تغرق 4 منازل في غرب ليبيا.. وتحذيرات من فيضانات جديدة (فيديو)

أبلغ جهاز الإسعاف والطوارئ في ليبيا أنَّ 4 منازل قد انهارت في مدينة أوباري جنوب غرب البلاد بسبب هطول أمطار غزيرة في المنطقة، ولحسن الحظ، لم يتم تسجيل أي خسائر بشرية جراء هذه الحوادث.

انقطاعات في التيار الكهربائي في المنطقة

وفي بيان آخر، أكّد الجهاز أنَّه يواصل العمل على تقييم الأضرار وتقديم الخدمات الإسعافية للمواطنين المتأثرين، كما أفادت الشركة العامة للكهرباء بحدوث انقطاعات في التيار الكهربائي في المنطقة، نتيجة التقلبات الجوية في المنطقة الجنوبية، وأعلنت الشركة أن فرقها تعمل على تقييم الأضرار وإصلاح الشبكة الكهربائية في منطقة أوباري.

وفي يوم الأحد، أصدَر المركز الوطني للأرصاد الجوية في ليبيا تحذيرًا بشأن احتمالية هطول أمطار رعدية في جنوب غرب البلاد، مع إشارة إلى وجود فرص لحدوث سيول وتدفق مياه الأودية.

الفيضانات تزيح أكثر من 43 ألف شخص

وتعرضت شرق ليبيا، وخاصة مدينة درنة التي يقدر عدد سكانها بحوالي 100 ألف نسمة وتطل على البحر المتوسط، لتأثيرات الإعصار دانيال.

ونتيجة الفيضانات الناجمة عن إعصار دانيال وتفاقمها بسبب انهيار سد درنة، تم تسجيل وفاة 3893 شخصًا وفقًا لتقديرات غير نهائية من الحكومة في شرق البلاد، وتسببت الفيضانات في جرف كل ما واجهها وأدت إلى نزوح أكثر من 43 ألف شخص، وفقًا لأحدث إحصاءات المنظمة الدولية للهجرة.