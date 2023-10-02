رضا البحراوي يُحيي 4 حفلات بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر اليوم

يحتفل رضا البحراوي، أحد نجوم الأغنية الشعبية، مع جمهوره، اليوم الاثنين، بالذكرى الخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة، وذلك من خلال 4 حفلات غنائية مفتوحة للجمهور، في ميادين مختلفة.

وأعرب رضا البحراوي، عن سعادته البالغة، لمُشاركته في تلك الاحتفالات، وكتب على عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «أتشرف بالغناء في احتفالات مرور خمسين عامًا على انتصارات حرب أكتوبر المجيدة.. اليوم 2 أكتوبر».

وأوضح أنه سيُحيي حفلًا غنائيًا، في شارع 306 بمدينة طنطا، عصر اليوم الاثنين، في تمام الساعة الخامسة مساءً، لينتقل بعدها إلى ميدان الجلاء أمام قسم الدقي، في تمام الساعة السابعة مساءً، ويعقبه حفلًا في ميدان الكوربة بحي مصر الجديدة، الساعة العاشرة مساءً.

ويختتم رضا البحراوي، حفلاته اليوم الاثنين، الخاصة بذكرى انتصارات أكتوبر، من خلال المشاركة في حفل بمتحف الحضارة، في تمام الساعة الثانية عشر منتصف الليل.