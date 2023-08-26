رضا البحراوي وعبد الباسط حمودة في حفل غنائي واحد بالساحل الشمالي

يواصل موسم الصيف حالة النشاط الفني، بتنظيم العديد من الحفلات الغنائية المميزة لكوكبة من المطربين بينهم الفنان رضا البحراوي الذي يحيي عددا كبيرا من الحفلات المٌميزة.

رضا البحراوي وعبد الباسط حمودة في حفل غنائي واحد

يستعد الفنان رضا البحراوي لإحياء واحدة ضمن الحفلات الغنائية في موسم الصيف بالمشاركة مع الفنان عبد الباسط حمودة، على أحد الشواطئ في مدينة الساحل الشمالي.

حفل غنائي جديد لرضا البحراوي

وسيتم إقامة حفل رضا البحراوي وعبد الباسط حمودة يوم الجمعة المقبل، الموافق 1 سبتمبر وستفتح الأبواب في تمام الساعة الحادية عشر مساءا لاستقبال الجمهور.

يذكر أن الفنان رضا البحراوي رزق مؤخرا بمولود جديد ابنه التاسع، وسط مباركات عدد كبير من الجمهور.

وأطلق البحراوي في تصريحات سابقة أنه متزوج من سيدتين وكان قد أنجب منهم ثمان أولاد وفى انتظار الطفل التاسع.