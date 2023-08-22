رضا البحراوي يرزق بمولوده التاسع «ريان»

رُزق الفنان رضا البحراوي بمولوده التاسع «ريان»، وذلك حسب ما أعلن زوج شقيقته رضا عبد الستار عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

وكتب زوج شقيقة رضا البحراوي عبر موقع «فيس بوك»: «ريان رضا البحراوي نورت الدنيا يا حبيب أبوك يتربى في عزك يا رضا وتعيش وتفرح بيه وبأخواته».

رضا البحراوي يتحدث عن عائلته

وسبق وتحدث المطرب الشعبي رضا البحراوي خلال برنامج «صاحبة السعادة» الذي تقدّمه الفنانة والإعلامية إسعاد يونس، على أن الفنان رضا البحراوي قد يزق بـ8 أولاد من زوجتين.

أخر ظهور للفنان رضا البحراوي

في سياق آخر، شارك المطرب الشعبي رضا البحراوي مؤخرًا من خلال حفل غنائي كبير بمدينة العلمين، ضمن فعاليات مهرجان العلمين الجديدة 2023، حيث رفع الحفل شعار «كامل العدد» وسط تفاعل كبير من الجمهور، كما حضره عدد من نجوم الوسط الفني والرياضي، أبرزهم عصام السقا، أحمد فهيم، الكابتن مؤمن زكريا، لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، ومطرب المهرجانات حمو بيكا.