رضا البحراوي يكشف سر نجاحه.. دعاء دائم السبب

حبه الشديد لأهله، وبره بوالديه، كان سببًا في حب الناس له، ومنذ ظهوره وهو ينسب الفضل الأول لنجاحه إليهما، ومع كل لقاء تليفزيوني له يتحدث عنهما، إذ دومًا ما ترتبط أي إشادات أو نجاح للفنان الشعبي، برضا الوالدين، في إشارة إلى أنهما سر نجاحه وحب الجمهور له.

حب رضا البحراوي لوالدته

دومًا ما ترتبط عوامل النجاح بكثرة السعي، وهو ما فعله رضا البحراوي حتى فتحت له أبواب النجاح، وتحدث رضا البحراوي، خلال لقائه في برنامج «صاحبة السعادة» على شاشة قناة «dmc»، مع الفنانة إسعاد يونس عن عوامل نجاحه، موضحا أنه يأتي على رأسها حبه لوالدته، للمزيد من التفاصيل عن علاقتهما، اضغط هنـــــــــــــــا.