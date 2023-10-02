«مرعي البريمو» في المركز الأخير بالسينمات.. حقق 700 جنيه خلال 24 ساعة

كشف الموزع السينمائي محمود الدفراوي، عن حجم الإيرادات الذي حققها فيلم «مرعي البريمو» في دور العرض، أمس الأحد، موضحًا أنه حقق أرقامًا متواضعة للغاية، إذ جاء في المركز العاشر والأخير بين الأفلام المنافسة.

وأوضح محمود الدفراوي، في بيانٍ صحفي، أنّ فيلم مرعي البريمو، حقق خلال الـ24 ساعة الأخيرة، 779 جنيهًا فقط، ليكون مُهددًا بالرفع من السينمات خلال الأيام القليلة المُقبلة، إذ واصل الهبوط في شباك التذاكر، لافتًا إلى أنّ إجمالي ما حققه منذ طرحه بدور العرض، على مدار الشهرين الماضيين، تجاوز 16.5 مليون جنيهًا.

فيلم «مرعي البريمو» بطولة محمد هنيدي وغادة عادل، لطفي لبيب، محمد محمود، أحمد بدير، كريم سامي مغاوري، نانسي صلاح، تأليف إيهاب بليبل، إخراج سعيد حامد.

تدور قصة فيلم مرعي البريمو، في إطار كوميدي ملئ بالتشويق، حيث يجسد محمد هنيدي شخصية تاجر بطيخ يخفي قطع ألماس داخل بطيخة، ويتفاجأ بقيام زوجته ببيع كل البطيخ الموجود لديه، ومن ثم يضطر إلى السفر والبحث عن البطيخة المفقودة.