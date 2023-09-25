تراجع إيرادات الأفلام المصرية.. و«مرعي البريمو» في المركز الأخير

سجلت أفلام موسم صيف 2023 السينمائي إيرادات منخفضة خلال 24 ساعة في دور العرض السينمائي، والتي بلغت مليون و445 ألف جنيه، وفقا لتقرير الإيرادات اليومية الصادر عن الموزع محمود الدفراوي، مسؤول التوزيع في غرفة صناعة السينما.

وحقق فيلم «فوي! فوي! فوي!» إيرادات بلغت 737 ألف جنيه ليأت في المركز الأول بقائمة الإيرادات اليومية لقائمة الإيرادات، يليه في المركز الثاني فيلم «العميل صفر» بـ276 ألف جنيه، بينما حقق فيلم «وش في وش» بـ 232.5 ألف جنيه، أما في المركز الرابع فيلم «ولاد حريم كريم» بـ 86 ألف جنيه.

محمد هنيدي يتذيل قائمة الإيرادات بـ«مرعي البريمو»

وفي المركز الخامس جاء فيلم «بيت الروبي» بـ 47 ألف جنيه، أما فيلم «دولارات دولارات» وحقق 36.7 ألف جنيه، وفي المركز السابع فيلم «مستر إكس» بإيرادات بلغت 12 ألف جنيه، وحقق فيلم «ع الزيرو» 8.4 ألف جنيه، وفي المركز التاسع جاء فيلم «البعبع» بـ 4.2 ألف جنيه، بينما تذيل قائمة الإيرادات فيلم «مرعي البريمو» بـ 3.9 ألف جنيه.