فيلم «مرعي البريمو» مهدد بالسحب من السينما.. كم حقق في شباك التذاكر؟

أصبح فيلم «مرعي البريمو» بطولة محمد هنيدي من الأفلام المهددة بالسحب من دور العرض السينمائي، وذلك بعد تحقيقه إيرادات في شباك تذاكر السينما بلغت ألف و740 جنيهًا فقط خلال 24 ساعة، وتصدره المركز الأخير بقائمة الإيرادات اليومية.

وبحسب بيان الموزع السينمائي محمود الدفراوي، جاءت حصيلة إيرادات فيلم مرعي البريمو بطولة محمد هنيدي، على مدار 8 أسابيع عرض بالسينما نحو 16 مليون و505 آلاف و840 جنيها.

أبطال فيلم «مرعي البريمو»

فيلم «مرعي البريمو» بطولة محمد هنيدي وغادة عادل، لطفي لبيب، محمد محمود، أحمد بدير، كريم سامي مغاوري، نانسي صلاح، تأليف إيهاب بليبل، إخراج سعيد حامد.

قصة فيلم «مرعي البريمو»

تدور قصة فيلم مرعي البريمو، في إطار كوميدي ملئ بالتشويق، حيث يجسد محمد هنيدي شخصية تاجر بطيخ يخفي قطع ألماس داخل بطيخة، ويتفاجأ بقيام زوجته ببيع كل البطيخ الموجود لديه، ومن ثم يضطر إلى السفر والبحث عن البطيخة المفقودة.