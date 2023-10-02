محافظ الشرقية: انتظام الدراسة في ثاني أيام العام الجديد

تابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع مديرى الإدارات التعليمية، انتظام سير العملية التعليمية بالمدارس بمختلف مراكز ومدن المحافظة، مشددًا على تكثيف أعمال النظافة بمحيط المدارس، وعدم السماح بتواجد الباعة الجائلين أمام أسوار المدارس، وغلق الكافيتريات والمقاهي حرصًا على مصلحه أبنائنا الطلاب.

الاستعداد لاستقبال العام الدراسي الجديد

وكان محافظ الشرقية، قد أعطى تعليمات مشددة لرؤساء المراكز والمدن والأحياء، بالتنسيق مع مسؤولي قطاعات مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء، بضرورة مراجعة أعمال الصيانة لصنابير مياه الشرب ودورات المياه وأعمال الإنارة داخل المدارس، لتهيئتها أمام الطلاب والطالبات مع بداية العام الدراسي الجديد.

تحقيق انضباط وانتظام العملية التعليمية

ووجه المحافظ، وكيل أول وزارة التربية والتعليم، بمتابعة مديري الإدارات التعليمية واتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها تحقيق انضباط وانتظام العملية التعليمية وكذلك تفعيل دور لجان المتابعة الميدانية لمتابعة الالتزام بالقرارات الوزارية.

زيارة تفقدية للمدارس للاطمئنان على إنتظام سير العمل

وفي ثاني أيام العام الدراسي الجديد ، توجه رؤساء المراكز والمدن والأحياء للمدارس لإجراء بزيارة تفقدية للمدارس للاطمئنان على انتظام سير العمل داخلها، فضلاً عن نظافة الشوارع بمحيط المدارس وجميع الطرق المؤدية إليها، والتأكد من عدم وجود إشغالات أو باعة جائلين تعوق حركة الطلاب لتهيئه الأجواء المناسبة لأبناء المحافظة.