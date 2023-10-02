محافظ أسيوط يفتتح مركز صحي «الحمراء» النموذجي بتكلفة 64 مليون جنيه

افتتح اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ،مشروع مركز صحي حضري الحمراء النموذجي، الذي تم إنشاؤه بتكلفة إجمالية بلغت 64 مليون جنيه، ضمن خطة الدولة لإنشاء ورفع كفاءة المستشفيات والمراكز الصحية والارتقاء بالمنظومة الصحية وتقديم الرعاية الطبية المتميزة للمرضى، دون أعباء مالية إضافية استعدادًا لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتنفيذًا لخطة التنمية المستدامة في قطاع الصحة، وفقًا لرؤية مصر 2030 التي تعكس مبادئ وأهداف التنمية المستدامة في كل المجالات.

رافقه خلال الافتتاح، الدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة، والدكتور أحمد سيد موسى وكيل مديرية الصحة، والدكتور هالة حمدي مدير الإدارة الصحية شرق، والدكتورة ولاء إبراهيم مدير المركز الصحي الحضري بالحمراء، وعبد اللطيف فضالة رئيس حي شرق مدينة أسيوط.

غرف المبادرات الصحية

وعقب الافتتاح، تفقد المحافظ ومرافقوه أقسام المركز الصحي، الذي يتكون من (دور أرضي و3 طوابق علوية)، واستمع إلى شرح من وكيل وزارة الصحة لأقسام المركز التي تضم قسم الاستقبال وعيادات الاسنان وتنظيم الأسرة ورعاية الأم والطفل والتطعيمات وغرف المبادرات الصحية بالإضافة إلى أقسام الصيدليات ومخازن الأدوية.

مركز نموذجي

وأشار محافظ أسيوط إلى أن أهمية المركز الصحي الحضري بالحمراء، أنه سيقدم خدماته للمرضى طوال 24 ساعة كمركز نموذجي، لافتًا إلى أن النهوض بالقطاع الصحي على رأس أولويات القيادة السياسية والحكومة، حيث تواصل الدولة جهودها لتطوير المنظومة الصحية وتقديم أفضل الخدمات العلاجية للمواطنين وفق أحدث المعايير الدولية، منوهًا إلى جولاته المستمرة والميدانية لمتابعة تنفيذ الأعمال بالمشروعات التنموية والخدمية، مؤكدًا تقديم كافة أوجه الدعم لاستكمال أعمال إنشاء المراكز والوحدات الصحية والمستشفيات النموذجية بقرى ومراكز المحافظة لسرعة دخولها الخدمة في أقرب وقت ممكن.

تطوير المستشفيات المركزية

مشيرًا إلى الجهود التي تبذلها الدولة لاستكمال تنفيذ وتطوير المستشفيات المركزية لتصبح مستشفيات نموذجية متكاملة الخدمات والامكانات لافتًا إلى أن المشروعات الجاري تنفيذها على أرض المحافظة في قطاع الصحة تشمل إنشاء وتطوير 4 مستشفيات مركزية (منفلوط النموذجي وساحل سليم النموذجي وديروط النموذجي وأبنوب) لتصبح نموذجية بالإضافة إلى تطوير ورفع كفاءة وانشاء 137 وحدة صحية على مستوى المحافظة بتكلفة مليار و471 مليون جنيه و39 نقطة إسعاف بتكلفة 68 مليون جنيه.

وأشار وكيل وزارة الصحة بالمحافظة إلى أن قطاع الصحة شهد تطورًا كبيرًا في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وخاصة مع تطبيق المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتستهدف قرى ونجوع المحافظة لتحقق أكبر تغطية صحية لخدمة المواطنين مشيرًا إلى إنه تم إنشاء وتجهيز المراكز الصحية الحضرية النموذجية لتحسين الخدمات الصحية للمواطنين طوال 24 ساعة ولتسهيل تقديم الخدمات للمواطنين لافتًا إلى المتابعة المستمرة لسير العمل بالمستشفيات والمراكز والوحدات الصحية وتوفر الأدوية والمستلزمات الطبية.

مستشفى الحميات وأمراض الجهاز الهضمي بحي غرب

كما تابع خلال جولته، سير العمل بمستشفى الحميات وأمراض الجهاز الهضمي والكبد بحي غرب، ورافقه، الدكتور محمد زين وكيل وزارة الصحة بأسيوط، والدكتور أحمد سيد وكيل مديرية الصحة للشئون الوقائية بأسيوط، والدكتور هشام ناجح مدير مستشفى الحميات بأسيوط، وعيون إبراهيم رئيس حي غرب أسيوط.

وتفقد منظومة شبكات الأكسجين وتوافر كميات كبيرة منه بخزانات المستشفى، واطمئن على توافر الأطقم الطبية والمستلزمات الطبية والوقائية والأدوية والخدمات المقدمة للمرضى، واستمع إلى المرضى والمرافقين داخل المستشفى، كما تفقد قسم الأشعة وغرف العناية المركزة والمتوسطة ووحدة الحالات الحرجة وتفقد أعمال التطوير والتجديد التي يتم تنفيذها داخل المستشفى.